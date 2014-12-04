حبس 3 موظفين بمجلس مدينة قليوب لتلقي رشوة 5 آلاف جنيهًا

أمر المستشار شريف صديق، وكيل أول النيابة العامة بقليوب، بحبس 3 موظفين بمجلس مدينة قليوب، لتورطهم فى تقاضى الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استخراج رخصة بناء.

كما أمرت النيابة برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة، انتداب خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفحص تسجيلات لقاءات المتهمين وصاحب البلاغ.

كان اللواء محسن اليمانى ، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، قد تلقى بلاغاً من “محمد حسانين محمد” بالمعاش ومقيم بالقليوبية ضد كل “محمد .ع” و”محمد. س” واخر مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قليوب، ومختصون باستخراج رخص الهدم والبناء، لطلبهم منه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استصدار رخص لبناء عقار بقطعة أرض مملوكة للشاكى بمنطقة قليوب.

وتم تشكيل فريق للبحث برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحــــة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكشفت تحريات الإدارة صحة البلاغ واتجار المهندسين بالوظيفة العامة، وباستئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين متلبسين بتقاضى الرشوة بجهة عملهم بالصوت والصورة.