“رعاية وتشغيل الشباب” توافق على 21 مشروع بقروض ميسرة لشباب الخريجين

وافق جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بالجيزة ،على منح قروض لإقامة 21 مشروع حرفي متنوع لشباب الخريجين من أبناء المحافظة تشمل ورش للخراطة والمعادن وتصنيع وبيع الأقمشة والملابس وبيع قطع غيار الموتسيكلات وتصنيع المنتجات الجلدية وبيع الزيوت والشحوم وبيع الأدوات الكهربائية والحدايد والبويات .

> وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار سعي المحافظة لزيادة فرص العمل وخفض نسب البطالة بين الشباب .

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بحضور نائبي المحافظ للمراكز والاحياء اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس واللواء محمد الشيخ السكرتير العام وآمال محمود رئيس الجهاز .

> أضاف الدكتور على عبد الرحمن أن المحافظة تشجع الشباب على إقامة المشروعات الإنتاجية والتجارية والخدمية مؤكداً على تقديم يد العون للشباب .

وأوضحت آمال محمود رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ 17 مشروع بإستثمارات قدرها 149ألف جنيه وأشارت أنه خلال الإجتماع تم عرض المشروعات المقدمة من الشباب الراغبين في الحصول على قروض لأول مرة بالإضافة للشباب الراغبين في تجديد قروضهم ويبلغ عددهم 76 مشروع بإجمالي إستثمارات 712 ألف جنيه .

أضافت أن الجهاز وفر محلات لــ17 شاب وفتاة لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة خلال الفترة الماضية بأسواق إمبابة والنادي السويسري وأسفل كوبرى فيصل وورش المنيب وربيع الجيزى وأم المصريين .