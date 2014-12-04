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«المؤتمر التونسي»: زلات «السبسي» تصب في مصلحة «المرزوقي»

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اعتبر حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» أن الزلات المتكررة لمرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، في الانتخابات الرئاسية التونسية ستصب في مصلحة الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي في الدور الثاني من السباق الرئاسي.

وقال عماد الدايمي أمين عام حزب المؤتمر لمؤسسة المنصف المرزوقي لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المرزوقي يدخل الدور الثاني لانتخابات الرئاسية بأوفر الحظوظ للفوز باعتبار أن قاعدته الانتخابية منتشرة في كامل تونس ولدى الجالية التونسية بالخارج».

وأكد الدايمي كذلك أن حظوظ المرزوقي قائمة بقوة «باعتبار أيضا الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها المنافس في الفترة الأخيرة في تصريحات غير مسؤولة وهجوم على الناخبين وفي زلات اللسان الكثيرة التي قام بها».

ويقصد الدايمي أساسا التصريحات التي أدلى بها الباجي قايد السبسي لراديو مونت كارلو الفرنسي.

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