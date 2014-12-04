الإمارات تعلن القبض على «شبح الريم» يشتبه بقتلها المدرسة الأمريكية

أعلن وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الخميس، القبض على امرأة منتقبة يشتبه بقتلها مدرسة أمريكية في دورة مياه مركز تجاري في جزيرة الريم في إمارة أبوظبي، الاثنين الماضي، في إطار القضية التي باتت معروفة إعلاميا باسم «شبح الريم».

وكشف آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بأبوظبي، أن «المنتقبة المتهمة حاولت زرع قنبلة بدائية الصنع أمام منزل طبيب أمريكي مقيم نجحت الشرطة في تفكيكها بعد أن اكتشفها أحد أبناء الطبيب»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وحذّر وزير الداخلية الإماراتي «كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الإمارات بعقوبات رادعة»، ولم يذكر أي تفاصيل بشأن هوية المتهمة ودوافع الجريمة.

جدير بالذكر أنه قُتلت مدرسة أمريكية طعنا بأداة حادة إثر مشاجرة عنيفة لم تعرف أسبابها في دورة مياه نسائية في مركز تجاري بجزيرة الريم.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المركز التجاري سيدة ترتدي أزياء، عباءة سوداء ونقاب وقفازات، تخفي جميع ملامحها بالتزامن مع وقوع الجريمة، الأمر الذي جعل وسائل الإعلام تطلق على القضية اسم «شبح الريم».