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بالفيديو.. عملية القبض على قاتلة المدرسة الأمريكية بالإمارات

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بالفيديو.. عملية القبض على قاتلة المدرسة الأمريكية بالإمارات بالفيديو.. عملية القبض على قاتلة المدرسة الأمريكية بالإمارات

نشر الفريق الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية على حسابه على تويتر مقطع يبين عملية القبض على المشتبه بها في مقتل المعلمة الاميركية.

وكشف  الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الخميس عن تمكُّن فرق الشرطة والأمن من إلقاء القبض على “المنقبة” المشتبه بها في تنفيذ جريمة القتل، التي وقعت في أحد المراكز التجارية بجزيرة الريم وذهبت ضحيتها مدرسة الأطفال الأميركية (ا.ب.ر) 47 سنة، موضحاً أن “المنقبة” انتقلت بعد تلك الجريمة البشعة إلى مبنى آخر يقع على كورنيش أبوظبي، حيث زرعت قنبلة “بدائية الصنع” على باب منزل طبيب أميركي من أصل مصري، وتمكنت الشرطة من تفكيكها في الوقت المناسب.

وأعرب سيف بن زايد في مؤتمر صحافي عقده بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن بالغ أسفه لوقوع مثل هذه الجرائم في بلد سمته الكبرى الأمن والأمان، مؤكداً حرص قيادة الوطن التي أصدرت أوامرها السامية بوصل الليل بالنهار لضبط المشتبه بها، التي استهترت بأمن الناس واستقرارهم، واستهدفت أبرياء بأفعال إجرامية جبانة.

ووصف الجريمة بكونها ضربة لكل القيم الإنسانية النبيلة التي تتبناها الإمارات، والمستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وموروثنا العربي الأصيل، مؤكداً أن الإمارات تدافع عن تلك القيم الحضارية خارج حدودها كما في داخلها.

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