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سيف بن زايد يدلي بتصريحات هامة جول جريمة جزيرة الريم

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سيف بن زايد يدلي بتصريحات هامة جول جريمة جزيرة الريم سيف بن زايد يدلي بتصريحات هامة جول جريمة جزيرة الريم

نشرت  شرطة أبو ظبي على حسابها الرسمي في تويتر أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، سوف يدلي بعد قليل بتصريحات هامة حول جريمة القتل التي وقعت مؤخراً في جزيرة الريم بأبوظبي وراح ضحيتها معلمة أميركية الجنسية بعدما طعنها مجهول في حمام أحد المولات الكبرى.
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