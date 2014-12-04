سيف بن زايد يعلن القبض على المشتبه بها في جريمة جزيرة الريم

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القبض على "شبح الريم" المتسببة في قتل المدرسة الأميركية في أبوظبي.

وكشف سموه خلال مؤتمر صحفي اليوم بأبوظبي ان المنتقبة المتهمة حاولت زرع قنبلة بدائية الصنع أمام منزل طبيب أميركي مقيم نجحت الشرطة في تفكيكها بعد ان اكتشفها أحد أبناء الطبيب.

وحذر سموه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الإمارات بعقوبات رادعة.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن المشتبه بها تحمل الجنسية الإماراتية.

وقال الدكتور راشد بورشيد مدير التحريات بشرطة ابوظبي إن عمر المشتبه بها 38 عاما ومن المبكر القول انها جريمة إرهابية.

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