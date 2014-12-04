الكونجرس الأمريكي يزيد مخصصات الأسلحة لإسرائيل إلى 1.8 مليار دولار

أقر الكونجرس الأمريكي بالإجماع، الخميس، مشروع قانون يصنف إسرائيل «شريكا استراتيجيا كبيرا للولايات المتحدة»، ويعزز خصوصا علاقات الدفاع بين البلدين.

وصوت مجلس النواب بالاجتماع لصالح مشروع القانون، الذي سبق وان أقره مجلس الشيوخ بالإجماع أيضا في سبتمبر الماضي، والذي يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والأبحاث والتنمية والأعمال والزراعة وإدارة الثروة المائية والتعليم.

ويزيد القانون الجديد خصوصا مخزونات الأسلحة الأمريكية في اسرائيل 9 أضعاف، لترتفع قيمتها من 200 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار.

وهذه الأسلحة مخصصة لاستخدام القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، إلا أن الجيش الإسرائيلي بإمكانه استخدامها في الحالات الطارئة بشرط أن يدفع ثمنها لواشنطن.

وفي القانون الذي تم إقراره، يطالب الكونجرس أيضا الحكومة الاميركية بأن تتبادل مع إسرائيل بصورة أكثر انتظاماً وأكثر تحديداً المعلومات المتعلقة بالتطورات العسكرية في الدول المحيطة بالدولة العبرية.

وفي المحصلة يصل حجم المساعدة العسكرية التي قررت الولايات المتحدة تقديمها للدولة العبرية خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2018 إلى 30 مليار دولار.