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9500 طن رصيد الأسمدة الشتوية بزراعة القليوبية

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9500 طن رصيد الأسمدة الشتوية بزراعة القليوبية 9500 طن رصيد الأسمدة الشتوية بزراعة القليوبية

أعلن المهندس محمد سامي سعد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الأسمدة الخاصة بالزراعات الشتوية متوفرة، مشيرا الى أن رصيد الأسمدة بمخازن المحافظة نحو 9500 طن من “اليوريا، ونترات اليوريا، ونترات الفرمكس”، يتم صرفها للمزارعين الفعليين من حائزي ومستأجري الأراضي بالمحافظة، طبقًا لتعليمات مركز البحوث الزراعية بالوزارة ووفق لجان معاينات على الطبيعة لمنع التلاعب.

وأكد سعد، أنه تم صرف مبلغ 147 ألف جنيه كدعم مقدم من وزارة الزراعة لتشجيع مزارعى القطن بالمحافظة، وحرصا من الدولة على عودة زراعة محصول القطن إلى مكانته الطبيعية والنهوض به.

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