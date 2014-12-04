الأزهر: شباب الأمة يتعرض لـ”غسل أدمغة” للانضمام إلى الجماعات الإرهابية

دعا مؤتمر الأزهر لمواجهة الارهاب والتطرف ، والذي اختتم اعماله اليوم بمشاركة ممثلين 120 دولة ، إلى لقاءٍ حواريٍّ عالميٍّ للتعاون على صِناعةِ السلامِ وإشاعةِ العدلِ في إطارِ احترامِ التعدُّدِ العقديِّ والمذهبيِّ والاختلافِ العُنصري، والعملِ بجدٍّ وإخلاصٍ على إطفاء الحرائقِ المُتعمَّدةِ بدلاً من إذكائِها.

وأكد بيان الأزهر أن عددٌ من شباب الأُمَّةِ يتعرض ولا يَزالُ يَتعرَّضُ إلى عمليَّةِ “غسل الأدمغة” من خِلال الترويجِ لأفهامٍ مغلوطةٍ لنصوصِ القُرآن والسُّنَّة واجتهادات العُلمَاء أفضت إلى الإرهاب، ممَّا يُوجِبُ على العلماء وأهلِ الفكر مسئوليَّة الأخذ بأيدي هؤلاء المُغرَّرِ بهم من خِلال برامجِ توجيهٍ، ودوراتِ تثقيفٍ، تكشفُ عن الفَهمِ الصحيحِ للنصوصِ والمفاهيمِ؛ حتى لا يَبقوا نهبًا لدُعاة العُنفِ، ومُروِّجي التكفير.