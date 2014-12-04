أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأزهر: شباب الأمة يتعرض لـ”غسل أدمغة” للانضمام إلى الجماعات الإرهابية

Google+ Print
الأزهر: شباب الأمة يتعرض لـ”غسل أدمغة” للانضمام إلى الجماعات الإرهابية الأزهر: شباب الأمة يتعرض لـ”غسل أدمغة” للانضمام إلى الجماعات الإرهابية

شباب منتمى لداعش

دعا مؤتمر الأزهر لمواجهة الارهاب والتطرف ، والذي اختتم اعماله اليوم بمشاركة ممثلين 120 دولة ،  إلى لقاءٍ حواريٍّ عالميٍّ للتعاون على صِناعةِ السلامِ وإشاعةِ العدلِ في إطارِ احترامِ التعدُّدِ العقديِّ والمذهبيِّ والاختلافِ العُنصري، والعملِ بجدٍّ وإخلاصٍ على إطفاء الحرائقِ المُتعمَّدةِ بدلاً من إذكائِها.

وأكد بيان الأزهر أن عددٌ من شباب الأُمَّةِ يتعرض ولا يَزالُ يَتعرَّضُ إلى عمليَّةِ “غسل الأدمغة” من خِلال الترويجِ لأفهامٍ مغلوطةٍ لنصوصِ القُرآن والسُّنَّة واجتهادات العُلمَاء أفضت إلى الإرهاب، ممَّا يُوجِبُ على العلماء وأهلِ الفكر مسئوليَّة الأخذ بأيدي هؤلاء المُغرَّرِ بهم من خِلال برامجِ توجيهٍ، ودوراتِ تثقيفٍ، تكشفُ عن الفَهمِ الصحيحِ للنصوصِ والمفاهيمِ؛ حتى لا يَبقوا نهبًا لدُعاة العُنفِ، ومُروِّجي التكفير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا