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بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع “الاسمرات” لإيواء سكان العشوائيات بالمقطم‎

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بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع “الاسمرات” لإيواء سكان العشوائيات بالمقطم‎ بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع “الاسمرات” لإيواء سكان العشوائيات بالمقطم‎

جولة المحافظ

تفقد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة، سير العمل بمشروع الاسمرات بالمقطم، والذي يضم حوالي 5100 وحدة سكنية، في إطار جهود المحافظة لإنشاء وحدات سكنية آمنة وصحية لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها.

وأكد المحافظ بأن المشروع سيقام على مساحة 40 فدان ويضم 173 عمارة سكنية على مرحلتين الأولى وجاري العمل بها حالياً وتضم 133 عمارة كل منها تضم 30 وحدة سكنية مساحة كل منها 65 متر مربع، وقد تم ترسيتها على 7 شركات لسرعة إنجاز العمل وخلق روح التنافس بينها، أما المرحلة الثانية فتضم 40 عمارة سكنية تم ترسيتها على 4 شركات مقاولات وطنية مع مراعاة إنشائها كمجتمع متكامل الخدمات حيث تم مراعاة الفراغات والشوارع وإنشاء مراكز الخدمات الرئيسية للمواطن بإنشاء سوق تجاري ومدارس وحدائق وأماكن انتظار سيارات وخلافه .

وأضاف المحافظ بأن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 750 مليون جنيه وأنه بدأ العمل في المشروع منذ أربعة أشهر وأن هناك متابعة أسبوعية للشركات لتحديد ما تم إنجازه طبقاً لجداول العمل الزمنية وإزالة أي معوقات ، وسوف يتم الانتهاء من المشروع خلال سبتمبر القادم .

وأشار المحافظ بأن المحافظة تعمل على عدة مشروعات أخرى لتوفير المسكن الملائم والصحي للمواطن البسيط وساكني العشوائيات بمدينة بدر ومدينة السلام خاصة للزواج الحديث والإخلاء الإداري بخلاف ما يتم بالمشاركة مع المجتمع المدني متمثلاً في مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات حيث تقيم مجتمع جديد لإيواء سكان المناطق العشوائية يضم حوالي 5000 وحدة سكنية أخرى مؤكداً على أهمية مشاركة لمجتمع المدني والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ خطط التنمية والارتقاء بالمناطق العشوائية وسكانها .

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