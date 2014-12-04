كشف غموض مقتل عامل بمركز قوص بقنا‎

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة قوص بمديرية امن قنا من كشف غموض واقعة قتل حماده احمد محمد اسماعيل 30 سنة عامل ومقيم قرية جورجيوس دائرة المركز ووجدت الجثة بحوش بناحية جزيرة مطيرة بها جروح قطعية غائرة بمنطقة الرقبة وأسفل الأذنين.

ووجه اللواء حسن السوهاجي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث والتحري حول الواقعة، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة كلا من عامر محمود محمد فراج وشهرته أبو علي 47 سنة مزارع وعلاء عامر محمود محمد فراج 21 سنة حاصل علي دبلوم صنايع “نجل الأول” ومقيمان بناحية نجع الطينة جزيرة مطيرة دائرة المركز، انتقاما منه ومنعه من التشهير بالأول لوجود خلافات مادية فيما بينهم.

وفي وقت لاحق تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول انه تخلص من أاداة الجريمة بان القاها بمنطقة “البوص الكثيف” المجاور لمنطقة الحادث .