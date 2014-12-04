اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمرض السكر بالأقصر

تنطلق في محافظة الأقصر ، اليوم الخميس ، فعاليات المؤتمر الدولي لمرض السكري الذي ينظمه الاتحاد الدولى للسكر ومنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية صعيد مصر للسكر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد الدولى للسكر.

يناقش المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام المستجدات الخاصة بمرض السكر على مستوى العالم ودراسة آفاق التعاون بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للسكر مع وزارة الصحة المصرية لمواجهة مشكلة مرض السكر الخطيرة فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحضور رئيس منظمة الصحة العالمية والدكتور عادل عبالعزيز رئيس جمعية صعيد مصر للسكر بمشاركة عدد كبير من أطباء السكر من مختلف الجامعات المصرية والشرق الأوسط ومن مختلف دول العالم.

و يتطرق المؤتمر الي تحديد الطرق والوسائل لمواجهة مشكلة السكر باعتباره مرضا خطيرا والعمل على دراسة السياسات المطلقة والواجب اتباعها لمواجهة مرض السكر.