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«الطيران» تقدم تسهيلات لشركات الطيران لتنشيط السياحة

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قالت وزارة الطيران إنها ستقدم تسهيلات وحوافز لشركات الطيران، لتنشيط السياحة التي تضررت منذ عام 2011.

وأصدر وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، عدة قرارات منها إعفاء الطائرات بمطار الغردقة من مقابل استخدام كباري التحميل بمطار الغردقة الجديد والذي من المتوقع افتتاحه هذا الشهر ولمدة 6 أشهر، وكذلك قرار بالإعفاء من مقابل خدمة الإطفاء بكل من مطارات (الاقصر- أسوان - شرم الشيخ - الغردقة - طابا - مرسى مطروح) عند التزود بالوقود أثناء تواجد الركاب علي الطائرات.

ووفق ما ذكره بيان صادر عن الوزارة، الخميس، فإنه تقرر أيضا تخفيض الرسوم على الطائرات التي يزيد وزنها عن 200 طن بمطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و الغردقة وطابا ومرسى مطروح. كما جرى إعفاء شركات الطيران الأجنبية التي تشغل رحلاتها مباشرة إلى مطارات الأقصر وأسوان ومرسى مطروح من رسم (الجعل) المفروض عليها وهى الرسوم التي تطبق على شركات الطيران التي تنقل ركاب من غير دولتها إلى دولة أخرى.

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