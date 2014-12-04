أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير مصر في لبنان يلتقي وزيري العمل والشئون الاجتماعية اللبنانيين

Google+ Print
سفير مصر في لبنان يلتقي وزيري العمل والشئون الاجتماعية اللبنانيين سفير مصر في لبنان يلتقي وزيري العمل والشئون الاجتماعية اللبنانيين

سفير الجديد فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد

إلتقى الدكتور محمد بدر الدين زايد سفير مصر في لبنان، بكل من سجعان قزي وزير العمل، ورشيد درباس وزير الشئون الاجتماعية اللبنانيين.

وأثنى السفير المصري لوزير العمل عن ترحيبه بالرعاية الطيبة التي تلقاها العمالة المصرية بلبنان، مؤكداً علي دور الروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين مما يسهم في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأضاف السفير أنه تباحث مع وزير العمل حول عدد من الموضوعات المرتبطة بأوضاع العمالة المصرية في لبنان، في إطار المساعي للحفاظ علي حقوق العمال المصريين واحترام قوانين الدولة اللبنانية، مضيفاً أنه سلم قزي خطاباً من ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية، يتناول الوضع الراهن للعمالة المصرية بلبنان.

كما تناول اللقاء مع وزير الشئون الاجتماعية، الدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والوسطية في مواجهة الفكر المتطرف.

وإلتقى السفير محمد بدر الدين زايد باللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون القائم بينهما في مواجهة الإرهاب، إضافة لعدد من الموضوعات المرتبطة بأوضاع العمالة المصرية في لبنان، فضلاً عن تطورات الشأن الإقليمي، حيث أكد السفير المصري على وقوف مصر ولبنان جنباً إلى جنب ضد قوى التطرف والإرهاب والأطراف التي تموله وتدعمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر