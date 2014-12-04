سفير مصر في لبنان يلتقي وزيري العمل والشئون الاجتماعية اللبنانيين

إلتقى الدكتور محمد بدر الدين زايد سفير مصر في لبنان، بكل من سجعان قزي وزير العمل، ورشيد درباس وزير الشئون الاجتماعية اللبنانيين.

وأثنى السفير المصري لوزير العمل عن ترحيبه بالرعاية الطيبة التي تلقاها العمالة المصرية بلبنان، مؤكداً علي دور الروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين مما يسهم في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأضاف السفير أنه تباحث مع وزير العمل حول عدد من الموضوعات المرتبطة بأوضاع العمالة المصرية في لبنان، في إطار المساعي للحفاظ علي حقوق العمال المصريين واحترام قوانين الدولة اللبنانية، مضيفاً أنه سلم قزي خطاباً من ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية، يتناول الوضع الراهن للعمالة المصرية بلبنان.

كما تناول اللقاء مع وزير الشئون الاجتماعية، الدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر قيم الاعتدال والوسطية في مواجهة الفكر المتطرف.

وإلتقى السفير محمد بدر الدين زايد باللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون القائم بينهما في مواجهة الإرهاب، إضافة لعدد من الموضوعات المرتبطة بأوضاع العمالة المصرية في لبنان، فضلاً عن تطورات الشأن الإقليمي، حيث أكد السفير المصري على وقوف مصر ولبنان جنباً إلى جنب ضد قوى التطرف والإرهاب والأطراف التي تموله وتدعمه.