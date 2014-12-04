تايلور سويفت تستعيد صدارة قائمة «بيلبورد» لمبيعات الموسيقى

استعادت مغنية البوب تايلور سويفت، قمة قائمة مجلة “بيلبورد” لمبيعات ألبومات الموسيقى.

وقفز ألبوم (1989) لسويفت من المركز الثاني إلى الأول هذا الأسبوع بمبيعات بلغت 339 ألف وحدة بحسب إحصاءات شركة متابعة المبيعات الموسيقية نيلسن ساوند سكان.

وشملت الأرقام مبيعات الألبومات في الأسواق والمبيعات الإلكترونية والتحميل عبر الإنترنت.

وشملت القوائم السابقة لمجلة بيلبورد مبيعات الألبومات في الأسواق والمبيعات الإلكترونية فقط.

وصعد ألبوم (That’s Christmas To Me) لفريق بنتاتونيكس الغنائي للمركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 227 الف وحدة، واحتل مغني موسيقى الراب امينيم المركز الثالث بألبومه (ShadyXV) الذي بلغت مبيعاته 148 ألف وحدة.

وتراجع متصدر الأسبوع الماضي فريق وان دايركشن إلى المركز الرابع هذا الأسبوع وباع ألبوم Four ما يقارب 125 ألف وحدة.