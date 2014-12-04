أودينيزي وأتلانتا وإمبولي يصعدون لدور الـ16 من كأس إيطاليا

(إفي): تأهلت فرق أتلانتا وإمبولي وأودينيزي إلى دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزها على كل من أفيللينو وجنوى وتشيزينا على الترتيب.

ففي المباراة الأولى، تغلب أتلانتا على أفيللينو بهدفين دون رد أحرزهما الغاني ريتشموند بواكيي في الشوط الأول من المباراة (ق13) ثم (ق19).

وبنفس النتيجة هزم إمبولي منافسه جنوى، حيث أحرز كل من الأوروجوائي دييجو لاتشالت (ق4) وليفان ميتشدليدزي (ق73) هدفي إمبولي.

بينما فاز أودينيزي على تشيزينا بأربعة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي احتكما فيها إلى وقت اضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

سجل أهداف أودينيزي لاعبوه البرازيلي آلان ماركيز لوريرو (ق20) والبرتغالي برونو فرنانديز (ق44) والبرازيلي لوكاس إيفانجيليستا (ق100) والفرنسي سيرل تيريو (ق113)، فيما سجل لتشيزينا كل من لاعبه البوسني ميلان ديوريتش (ق4) ودافيدي سوتشي (ق55).

وتختتم منافسات دور الـ32 غدا الخميس بلقائي كالياري ومودينا، وكذا سامبدوريا أمام بريشيا، لتحديد المتأهلين الاثنين من بينهما إلى دور الـ16.