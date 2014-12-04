حريق فى مخزن أقمشة بالإسكندرية دون وقوع إصابات

نشب، صباح اليوم الخميس، حريق فى مخزن أقمشة قديمة بشارع أبو بكر الصديق بالإسكندرية، دون حدوث إصابات .

تبلغ لقسم مينا البصل بنشوب حريق بمخزن أقمشة، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإطفائها، وبالفحص تبين أن المخزن عباره عن قطعة أرض فضاء مساحته 400 متر تقريباً مشون به كميات من الأقمشة القديمة ونشوب الحريق بمحتويات المخزن “دون حدوث إصابات”.

وبسؤال مالك المخزن المدعو محمد م م سن 23 – مقيم دائرة القسم، علل سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى ماكينات فرم القماش ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.