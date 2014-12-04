أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حريق فى مخزن أقمشة بالإسكندرية دون وقوع إصابات

Google+ Print
حريق فى مخزن أقمشة بالإسكندرية دون وقوع إصابات حريق فى مخزن أقمشة بالإسكندرية دون وقوع إصابات

أرشيفية

نشب، صباح اليوم الخميس، حريق فى مخزن أقمشة قديمة بشارع أبو بكر الصديق بالإسكندرية، دون حدوث إصابات . 

 تبلغ لقسم مينا البصل بنشوب حريق بمخزن أقمشة، وانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإطفائها، وبالفحص تبين أن المخزن عباره عن قطعة أرض فضاء مساحته 400 متر تقريباً مشون به كميات من الأقمشة القديمة ونشوب الحريق بمحتويات المخزن “دون حدوث إصابات”.

وبسؤال مالك المخزن المدعو محمد م م سن 23 – مقيم دائرة القسم، علل سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى ماكينات فرم القماش ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا