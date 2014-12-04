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بدء جلسة محاكمة “مرسي” وقيادات الإخوان في “أحداث الإتحادية”

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بدء جلسة محاكمة “مرسي” وقيادات الإخوان في “أحداث الإتحادية” بدء جلسة محاكمة “مرسي” وقيادات الإخوان في “أحداث الإتحادية”

أرشيفية

بدأت، منذ قليل، جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف، لإستكمال مرافعة دفاع المتهم أسعد الشيخة فى قضية “أحداث قصر الإتحادية”.

تم إيداع الرئيس المعزول محمد مرسى القفص الزجاجى الخاص به، قبل بدء الجلسة بدقائق، حيث استقبله المتهمين وفريقه الرئاسى بتوجيه التحية ، وتم التواصل عبر القفص الزجاجى.

يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 أخرين من قيادات الإخوان الإرهابية، فى الأحداث التي دارت، يوم الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، وإصابة العشرات.

 

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