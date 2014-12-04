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بالصور.. “أزهر أسوان” يجرى مقابلات لاختيار شيوخ للمعاهد الأزهرية

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بدأت منطقة أسوان الأزهرية في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة شيخ معهد في جميع ا​​لمراحل التعليمية .

وقال الشيخ محمد عطا وكيل الوزارة بالمنطقة الأزهرية  انه تم إجراء مقابلات شخصية مع 125 موظفا اليوم من الراغبين في شغل وظيفة شيخ
> معهد، مضيفًا أن المقابلات تمت بعيداً عن المحسوبية وتم استبعاد كل من له صلة قرابة من عضوية اللجنة ، وكانت هذه المقابلات عبارة عن مناقشة شفهية من شقين علمي “شرعي وعربي ” وآخر إداري.

وأشار الي إجراء مقابلات شخصية أخري نهائية للمتقدمين أمام اللجنة المشكلة برئاسة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية طبقاً للضوابط والمواعيد التي ستحدد لاحقا.

وأوضح أن ترتيب الناجحين سيكون بالأعلى مؤهلاً علمياً ثم بأعلى الدرجات ، وعند التساوي ينظر إلى تاريخ التعيين ثم الأكبر سناً مع الكفاءة في
> جميع الأحوال ، وستحسب الدرجات بمتوسط مجموع درجات اللجنة المشكلة كل على حسب تقديره

وأضاف الشيخ عطا ان اللجنة التي قامت بإجراء المقابلات الشخصية كانت بعضوية كلاً من الشيخ أحمد عبد الحميد وكيل العلوم الشرعية والعربيةبالمنطقة ، ومديري المراحل ، وعضو من إدارة التنسيق ، والكمبيوتر التعليمي ، والشئون القانونية ، وبإشراف محمد علاء الدين عطا الموجه بالإدارة المركزية للتعليم الإعدادي بقطاع المعاهد الأزهرية .

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