عشرات الاصابات بالاختناق في الأردن وإسرائيل إثر تسرب غاز من إيلات

أصيب 3 إسرائيليين وعشرات الأردنيين جراء تسريب نفط خام، بالقرب من مدينة «إيلات»، الإسرائيلية، المحاذية لمدينة العقبة الأردنية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، صباح الخميس، «أصيب 3 إسرائيليين في منطقة بئر أورا على طريق العربا، والقريبة من مدينة إيلات، جنوب إسرائيل، جراء استنشاق غازات انبعثت من كميات ضخمة من النفط الخام، تسربت من أنبوب النفط الكبير الذي يمر بالمنطقة، بعد أن تضرر خلال أعمال صيانة أمس».

وأشارت الإذاعة إلى أن تم نقل المصابين إلى مستشفى «يوسفتال» في مدينة إيلات.

وقدرت الشرطة الإسرائيلية كميات النفط المسربة بآلاف الأمتار المكعبة.

وإثر ذلك، تم إغلاق طريق العربا الواصل بين مدينة إيلات وقرية كتورا لبضع ساعات، خلال أعمال ضخ النفط وتنظيف المنطقة التي استمرت حتى ساعات الفجر.

في ذات السياق، أفادت وسائل إعلام أردنية، ارتفاع عدد حالات الاختناق بمدينة العقبة (350 كم جنوبي العاصمة الأردنية عمان)، إلى أكثر من 80 حالة، جراء تسرب الغاز، في مدينة «إيلات» الإسرائيلية.

والأربعاء قال محافظ العقبة، فواز ارشيدات، في تصريح لوكالة الأناضول، «لا يوجد ما يدعو للقلق والاستنفار؛ فالأوضاع تمت معالجتها»، تعقيبا على انتشار حالة من الخوف بين سكان المدينة.

وأوضح أرشيدات أن أنبوب غاز موصلا للمنازل تعرض لتسريب في منطقة إيلات الإسرائيلية المحاذية لمدينة العقبة، وتم التعامل معه من الجانب الإسرائيلي وإصلاحه على وجه السرعة.