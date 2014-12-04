بعد انفراد «ONA».. تعليم الفيوم تقرر سحب دليل أمريكى يعتبر حلايب وشلاتين سوادنية من المدارس

صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالفيوم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ” ONA ” أنه عقب انفراد الوكالة بنشر واقعة قيام وزارة التربية والتعليم بتدريس دليل أمريكى يعتبر حلايب وشلاتين سوادنية ، تم اتخاذ قرار بعدم توزيع الدليل على المدارس ، مع قيام كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة بسحب الدليل من المدارس التى تم توزيعه فيها .

وأكد المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أن توزيع الدليل ونشره فى كافة الإدارات بهذه السرعة يدعو للشك ، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق موسع وفورى مع من قاموا بعمل هذا الدليل ، مشيرا إلى أنه من المستحيل ألا تكون الخريطة غير مقصودة ووضع حلايب وشلاتين فيها تتبع دولة السودان يثير علامات الاستفهام ، وأكد أن هذا العمل مقصود ، مدللا على ذلك بسرعة انتشار الدليل فى المدارس بسرعة فائقة .

وأضاف أن موقف الوزارة مازال غامضا ولم تأتى أى قرارات رسمية بوقف التعامل مع الدليل حتى الآن ، وأن كل القرارات التى تم اتخاذها فى تعليم الفيوم قرارات شفهية بسحب الدليل إلا فى بعض الإدارات التى أصرت على سحبه دون الانتظار لقرارات الوزارة .

كانت وكالة أنباء ONA قد انفردت أمس بالفيديو ، بقيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع دليل أمريكى على تلاميذ المرحلة الابتدائية يحتوى على خريطة تعتبر حلايب وشلاتين سودانية ، وأخذت العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد الانفراد عن الوكالة .