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بعد انفراد «ONA».. تعليم الفيوم تقرر سحب دليل أمريكى يعتبر حلايب وشلاتين سوادنية من المدارس

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بعد انفراد «ONA».. تعليم الفيوم تقرر سحب دليل أمريكى يعتبر حلايب وشلاتين سوادنية من المدارس بعد انفراد «ONA».. تعليم الفيوم تقرر سحب دليل أمريكى يعتبر حلايب وشلاتين سوادنية من المدارس

وزارة التربية والتعليم

صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالفيوم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء ” ONA ” أنه عقب انفراد الوكالة بنشر واقعة قيام وزارة التربية والتعليم بتدريس دليل أمريكى يعتبر حلايب وشلاتين سوادنية ، تم اتخاذ قرار بعدم توزيع الدليل على المدارس ، مع قيام كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة بسحب الدليل من المدارس التى تم توزيعه فيها .

وأكد المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أن توزيع الدليل ونشره فى كافة الإدارات بهذه السرعة يدعو للشك ، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق موسع وفورى مع من قاموا بعمل هذا الدليل ، مشيرا إلى أنه من المستحيل ألا تكون الخريطة غير مقصودة ووضع حلايب وشلاتين فيها تتبع دولة السودان يثير علامات الاستفهام ، وأكد أن هذا العمل مقصود ، مدللا على ذلك بسرعة انتشار الدليل فى المدارس بسرعة فائقة .

وأضاف أن موقف الوزارة مازال غامضا ولم تأتى أى قرارات رسمية بوقف التعامل مع الدليل حتى الآن ، وأن كل القرارات التى تم اتخاذها فى تعليم الفيوم قرارات شفهية بسحب الدليل إلا فى بعض الإدارات التى أصرت على سحبه دون الانتظار لقرارات الوزارة .

كانت وكالة أنباء ONA قد انفردت أمس ، بقيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع دليل أمريكى على تلاميذ المرحلة الابتدائية يحتوى على خريطة تعتبر حلايب وشلاتين سودانية ، وأخذت العديد من المواقع الإلكترونية وبعض الجرائد الانفراد عن الوكالة .

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أونا

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