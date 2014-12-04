الخارجية تحذر من السفر إلى ليبيا بدون الحصول على إقامة صادرة من السلطات الليبية‎

حذر السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، من سفر العمالة المصرية إلى ليبيا من غير الحاصلين على إقامة صادرة من السلطات الليبية، سواء على خطوط الطيران المصرية أو الأجنبية، تجنباً لإمكانية تعرضهم للترحيل أسوة بما حدث مع بعض المسافرين المصريين إليها مؤخراً بالفعل.

وأكد السفير عمرو معوض، أن المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية، والراغبين في العودة إلى مصر عبر الأراضي التونسية، سيضطرون إلى الانتظار عدة أيام على المنفذ الحدودي بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار الضوابط المعمول بها من قبل السلطات التونسية.

وطالب معوض المواطنين المصريين في ليبيا بعدم السفر إلا في حالات الضرورة القصوى، وتوخي الحذر والحيطة والابتعاد عن مناطق التوتر، تجنبا لأية مشاكل قد يتعرضون لها.

يأتي ذلك في متابعة لما سبق وأن أصدره عن السفير من تحذيرات للمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى ليبيا، على الرغم من الأوضاع غير المستقرة بها، وفي إطار الاهتمام بالمواطنين المصريين وسلامتهم الشخصية.