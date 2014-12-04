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وزير الداخلية اللبناني: سجى الدليمي زوجة سابقة لزعيم داعش

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وزير الداخلية اللبناني: سجى الدليمي زوجة سابقة لزعيم داعش وزير الداخلية اللبناني: سجى الدليمي زوجة سابقة لزعيم داعش

سجى الدليمي وأبو بكر البغدادي

قال وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، مساء الأربعاء، إن سجى الدليمي التي أوقفها الجيش اللبناني قبل أيام، زوجة سابقة لزعيم تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، مشيرا إلى أنها “متورطة باتصالات مع مجموعات لها علاقة مع داعش”.

وأضاف المشنوق في حديث تلفزيوني لإحدى القنوات اللبنانية المحلية، تابعه مراسل وكالة الأناضول، أن “الموقوفة سجى الدليمي هي زوجة سابقة للبغدادي ولديها فتاة منه”.

وأكد أنها “متورطة باتصالات مع مجموعات لها علاقة بتنظيم داعش بالبلد”، لافتا الى أنه “من الممكن الاستفادة منها ببعض المعلومات”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن الدليمي، المعتقلة في لبنان، ليست زوجة زعيم البغدادي، بل شقيقة عمرعبد الحميد الدليمي، المعتقل لدى السلطات العراقية والمحكوم عليه بالإعدام لإدانة بـ”المشاركة في تفجيرات في عدد من المناطق العراقية”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن زوجتي البغدادي هما أسماء فوزي محمد الدليمي وإسراء رجب محل القيسي، “ولا توجد زوجة باسم سجى الدليمي”.

وكان مصدر عسكري لبناني رفيع أكد الثلاثاء، لوكالة الأناضول، إلقاء القبض على “زوجة البغدادي” مع ابنها قبل أيام دون تحديد مكان وظروف توقيفها، فيما كشف مصدر قضائي للوكالة أيضا عن تحقيقات تجريها مخابرات الجيش مع الدليمي، التي تبين انها كانت معتقلة سابقاً لدى النظام السوري وأطلق سراحها مع العشرات من المعتقلين في إطار صفقة التبادل التي أدت إلى الإفراج عن الراهبات الـ13 مع ثلاث سيدات كن يساعدنهن في دير مار تقلا في مدينة معلولا السورية، بعد احتجازهن لأشهر على أيدي مجموعة مسلحة شمالي دمشق.

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