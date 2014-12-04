ضبط مدير عام بالإسكان والمرافق في الوادي الجديد لتعديه بالضرب على ضابط شرطة

قامت قوات أمن الوادي الجديد بضبط مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بالخارجة بالوادي بتهمة التعدى بالضرب على ضابط شرطة خلال حملة مرورية‎.

تلقى اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد مذكرة من الرائد أحمد صلاح الدين أحمد بدوي الضابط بإدارة مرور الوادي الجديد بمدينة الخارجة تتضمن أنه أثناء قيامه بحملة مرورية بالمدينة شاهد سير سيارة ماركة هيونداي فيرنا بدون لوحات معدنية وأثناء محاولة الضابط استيقاف قائد السيارة حاول قائدها الهروب إلا أنه تمكن من استيقافه، والذي قام بالتعدي عليه وتمزيق ملابسه ومحاولة الاستيلاء علي سلاحه الميري.

وتم القبض على قائد السيارة وبفحصها السيارة تبين أنها ملك (م. ع. ص. ع) 60 سنة كبير كتاب بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق، ومقيم بحي طريق الداخلة بمدينة الخارجة، والسيارة بدون لوحات معدنية ولا يحمل قائدها رخصتي القيادة والتسيير، وكشف محضر الواقعة أقوال شاهد الواقعة (م. ع. م. ع)، فني ثالث بشركة اتصالات ومقيم مدينة الخارجة، قرر صحة ما جاء بأقوال الضابط بينما أنكر قائد السيارة الواقعة وقرر أن سبب محاولة الهرب عدم حمله رخصة تسيير.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5462 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.