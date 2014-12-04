اليوم .. استئناف محاكمة ” قضاة من أجل مصر”

ينظر مجلس تأديب وصلاحية القضاة محاكمة 15 عضوًا بحركة «قضاة من أجل مصر»، الخميس، على خلفية اتهامهم بالاشتغال في السياسة على نحو يخالف القانون.

واستمع المجلس خلال انعقاده بدار القضاء العالي، إلى شاهد الإثبات الأول في القضية، مقدم الشكوى، المستشار محمد عبدالرازق، وناقش المستشار محمد عبدالحميد حمدي، أحد القضاة المحالين للصلاحية، الشاهد، الذي أقر بظهوره على منصة التحرير، واعتبار مساندته الإعلان الدستوري عملًا سياسيًا ومخالفته عملًا قانونيًا.

واتهم عبدالحميد بمكافأة الشاهد بالعمل في جهاز الكسب غير المشروع، ولم يعلل سبب تراخيه لمدة عام عن «قضاة من أجل مصر».

وأقر المستشار عبدالرازق بأنه يرأس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، مؤكدا أن أعضاء اللجنة خائفون من الإدلاء بشهادتهم في القضية خوفا على حياتهم، فرد عليه المستشار حمدي بأن قضاة مصر ليسو بلطجية، فيما خرج عبدالرازق بعد جلسة التحقيق في حراسة أمنية من رجال المباحث بدار القضاء العالي ونادي القضاة، الذين أوصلوه إلى مقر النادي محيطين به.

يشار إلى أن القضاة دفعوا خلال الجلسة الماضية، بعدم دستورية إجراءات مجلس التأديب والصلاحية بتشكيله الحالي، وانعدام تعيين المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق الذي أحالهم للجنة الصلاحية، وقدم قضاة من أجل مصر طلبًا لرئيس المجلس، المستشار نبيل زكي مرقص، بضرورة علانية جلسات المحاكمة لحضور ممثلي وسائل الإعلام، مستندين في ذلك للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتضم قائمة القضاة المحالين للصلاحية، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبدالحميد حمدي، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدي مسعود، والقاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود علي، والقاضي بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبدالرؤوف، ومحافظ الشرقية السابق، حسن النجار، والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، محمد وائل فاروق.

كما شملت رئيس محكمة استئناف القاهرة، علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض، محمد ناجي دربالة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الورداني، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمي الجندي، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نور الدين يوسف عبدالقادر، ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة،هشام حمدي اللبان.