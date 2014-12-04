صفاء سلطان تخوض علاقات خاصة بـ "فرح"

تشارك الفنانة السورية صفاء سلطان في المسلسل الاجتماعي العربي المشترك "علاقات خاصّة"، عن نص الكاتبة السورية نور شيشكلي، وتخرجه المخرجة السورية رشا شربتجي.



وتجري عمليّات تصوير "علاقات خاصة" في العاصمة اللبنانية بيروت، وتلعب سلطان في العمل شخصية "فرح"، وتصوّر أغلب مشاهدها مع الفنّان المصري أحمد زاهر.



العمل اجتماعي رومانسي يغوص في تفاصيل العلاقة التي تجمع بين المرأة والرجل، ويكشف أسرارهما الأزليّة مصوّراً الواقع من وجهة نظر المرأة، ومن وجهة نظر الرجل عارضاً مشكلاتهم الحياتية.