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شيرين تحيي حفلاً جماهيراً في البحرين مع محمد سالم

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شيرين تحيي حفلاً جماهيراً في البحرين مع محمد سالم شيرين تحيي حفلاً جماهيراً في البحرين مع محمد سالم

الخميس 04-12-2014 01:15

تحيي النجمة المصرية عبد الوهاب، حفلاً فنياً غنائياً ساهراً، في فندق الخليج في البحرين، يوم الجمعة الواقع 12 ديسمبر/كانون الأول، حيث يشاركها الحفل المطرب العراقي الفنان محمد سالم.
وسيقام الحفل بالتزامن مع الأعياد الوطنية وعيد جلوس جلالة الملك المفدى.
وأعلنت الشركة المنظمة للحفل في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيراً من العائلات والشباب، حيث سينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء لفسح المجال أمام معجبي ومتابعي النجمة شيرين والنجم محمد سلمان من الحضور إلى البحرين من باقي دول الخليج العربي، خصوصاً المنطقة الشرقية من المملكة العربية والإمارات والكويت وقطر.

وسيتمكن جمهور شيرين من حضور الحفل الغنائي الكبير من خلال ترتيبات الشركة المنظمة للحفل التي حددت مختلفة تناسب الجميع، بوضع أسعار للدرجة المميزة، واسعار للعوائل واسعار للشباب، حيث تبدأ الأسعار من 25 دينار إلى 120 ديناراً.
كما تم تخصيص مسرحاً واسعاً لاستقبال العدد الكبير المتوقع أن يحضر الحفل نظراً للجماهيرية الواسعة التي تحظى بها النجمة شيرين في البحرين ومنطقة الخليج العربي، والشعبية الواسعة للنجم العراقي محمد السالم في الخليج، خصوصاً بعد إطلاقه أغنيته الديو الأخيرة، والتي حصدت نسبة مشاهدة واستماع عالية.
ويتوقع المنظمون أن تطلق شيرين أغنية جديدة لجمهورها في البحرين والخليج.
وسبق وأن أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلتين جماهيريتين بمشاركة النجم محمد السالم، في البحرين خلال الأعوام السابقة، تكللتا بالنجاح، وحصدتا حضوراً غير مسبوق.

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سيدتي

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