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خضر علامة: نانسي حبيبة قلب راغب ولا خلاف بينهما

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خضر علامة: نانسي حبيبة قلب راغب ولا خلاف بينهما خضر علامة: نانسي حبيبة قلب راغب ولا خلاف بينهما

الخميس 04-12-2014 01:36

بعد انتشار خبر يلمح إلى وجود خلاف سري بين الفنانة نانسي عجرم الفنان وراغب علامة، نفى خضر علامة شقيق الفنان راغب ومدير أعماله، هذا الخبر جملةً وتفصيلاً وقال: "لا يوجد أي خلاف بين نانسي وراغب. فنانسي حبيبة قلب راغب".

وعن تفسير الـ "Unfollow" بين موقعيهما في الـ"تويتر"، رد خضر: "لا أعرف من هو مصدر هذا الكلام، وقبل نشر مثل هذا الكلام يجب التأكد من صحته"، وأضاف: "هل يا ترى هذا الكلام صحيح! أنا أؤكد لك أنه غير صحيح على الإطلاق".

وعن آخر لقاء جمع بين نانسي وراغب رد خضر علامة: "راغب في حالة سفر دائمة".

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