خضر علامة: نانسي حبيبة قلب راغب ولا خلاف بينهما

بعد انتشار خبر يلمح إلى وجود خلاف سري بين الفنانة نانسي عجرم الفنان وراغب علامة، نفى خضر علامة شقيق الفنان راغب ومدير أعماله، هذا الخبر جملةً وتفصيلاً وقال: "لا يوجد أي خلاف بين نانسي وراغب. فنانسي حبيبة قلب راغب".

وعن تفسير الـ "Unfollow" بين موقعيهما في الـ"تويتر"، رد خضر: "لا أعرف من هو مصدر هذا الكلام، وقبل نشر مثل هذا الكلام يجب التأكد من صحته"، وأضاف: "هل يا ترى هذا الكلام صحيح! أنا أؤكد لك أنه غير صحيح على الإطلاق".

وعن آخر لقاء جمع بين نانسي وراغب رد خضر علامة: "راغب في حالة سفر دائمة".