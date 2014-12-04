حبيبة سلمان خان تخطف الأنظار منه.. فما مصير علاقتهما؟

يبدو أن علاقة النجم الهندي Salman khan والرومانية Iulia Vantur بدأت تأخذ منحىً جدياً بعض الشيء، حيث أنهما ظهرا سوياً في حفل زفاف Arpita khan الذي اقيم منذ حوالي الأسبوعين تقريباً.



وكشفت مصادر صحفية أن khan وخلال إستقباله الضيوف في زفاف شقيقته، كانت Vantur إلى جانبه طوال الوقت، كما أنه عرفها على عائلته والأصدقاء على أنها حبيبته وخطيبته المستقبلية، مما شكل صدمة للكثير من الحاضرين.



وذكر شهود عيان من داخل السهرة أن Iulia و الممثل العالمي Salman khan متفاهمان جداً، كما أن الأولى تربطها علاقة قوية بجميع أفراد العائلة.



يشار إلى ان Arpita khan تزوجت من Ayash Sharma في قصر ملكيّ بمدينة "حيدر أباد"، في 18 نوفمبر من الشهر الماضي، ومن النجوم الذين حضروا الزفاف: Aamir Khan وزوجته، Piryanka Chopra، Katrina Keif، وKabir Khan، Mini Mathur، المخرج Karan Johar وغيرهم.