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ممدوح شاهين لغادة عبد الرازق: إما تشتغلي معايا أو تنسى رمضان السنة دي!

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ممدوح شاهين لغادة عبد الرازق: إما تشتغلي معايا أو تنسى رمضان السنة دي! ممدوح شاهين لغادة عبد الرازق: إما تشتغلي معايا أو تنسى رمضان السنة دي!

الخميس 04-12-2014 02:55

أعرب المنتج المصري ممدوح شاهين عن استيائه من تصرفات الفنانة المصرية غادة عبد الرازق معه قائلاً إنها أخذت جزءاً من أجرها عن مسلسلها معه واختفت، حتى إنها لا ترد على اتصالاته ولا على اتصالات نقابة الممثلين التي لجأ إليها ممدوح بعدما فشلت كل الحيل للوصول إلىى غادة.
وأضاف شاهين قائلاً إنه لم يطلب العمل مع غادة بل هي التي اتصلت به وطلبت أن يعملا سوياً هذا العام.

ويبدو أن غادة كانت تقصد فعلة خبيثة، ألا وهي رفع أجرها في السوق، فحصلت على رعبون من المنتج ثم سافرت، ولا أحد يعلم عنها شيئاً.

ورداً على تساؤلنا حول إذا فشلت النقابة في الحصول على رعبون من غادة، قال ممدوح إن الرعبون لا يهمه نهائياً بقدر ما يهمه أن تعمل غادة معه هذا العام لأنه تفرغ لها وسبق وأخبرها بذلك، على الرغم من أنها شخصية مزعجة جداً وطلباتها كثيرة في العمل ولا يستطيع أن يعمل أي مسلسل أخر بجوارها، على حد تعبير ممدوح.

وأشار المنتج إلى أن النقابة تتصرف مع غادة كما تصرفت مع محمد رمضان حيث أوقفته عن التمثيل وقال ساخراً : "ولا عشان محمد رمضان غلبان! أنا بقا مش غلبان ولا يمكن أن أترك حقي نهائياً، فإما أن تنفذ مسلسلها معي وإلا لن تعمل غادة عبد الرازق في رمضان هذا العام".

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سيدتي