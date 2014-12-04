مشادة بين حرس محلب و«شباب الثورة» في سوهاج

شهد مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، مساء الأربعاء، وقوع مشادة بين عدد من شباب القوى والائتلافات الثورية بالمحافظة والحرس الخاص بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسبب رفض الحرس السماح لـ«شباب الثورة» بالدخول للقاء رئيس الوزراء أثناء اجتماعه بأعضاء الغرفة التجارية بقاعة إجتماعات ديوان المحافظة.

وهدد «شباب الثورة» حرس محلب برفع شكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والسفر للاعتصام أمام قصر الإتحادية إذا ما أصر الحرس على منعهم من مقابلة رئيس الوزراء للشكوى من سوء أداء المحافظ، محمود عتيق.

وعقب انتهاء الاجتماع وخروج محلب من القاعة تزاحم الشباب أمام رئيس الوزراء واشتكوا له من منعهم من مقابلته، فتوقف «محلب» مستمعًا لهم قائلًا: «مفيش منع ولا حاجة، تعالوا هندخل القاعة تانى وقولوا جميع مطالبكم»، وعاد رئيس الوزراء إلى القاعة مرة أخرى بصحبة ممثلين عن الشباب المجتمعين للاستماع إلى مطالبهم.