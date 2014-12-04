أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مشادة بين حرس محلب و«شباب الثورة» في سوهاج

  • مصر
  • 38
Google+ Print

شهد مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، مساء الأربعاء، وقوع مشادة بين عدد من شباب القوى والائتلافات الثورية بالمحافظة والحرس الخاص بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسبب رفض الحرس السماح لـ«شباب الثورة» بالدخول للقاء رئيس الوزراء أثناء اجتماعه بأعضاء الغرفة التجارية بقاعة إجتماعات ديوان المحافظة.

وهدد «شباب الثورة» حرس محلب برفع شكوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والسفر للاعتصام أمام قصر الإتحادية إذا ما أصر الحرس على منعهم من مقابلة رئيس الوزراء للشكوى من سوء أداء المحافظ، محمود عتيق.

وعقب انتهاء الاجتماع وخروج محلب من القاعة تزاحم الشباب أمام رئيس الوزراء واشتكوا له من منعهم من مقابلته، فتوقف «محلب» مستمعًا لهم قائلًا: «مفيش منع ولا حاجة، تعالوا هندخل القاعة تانى وقولوا جميع مطالبكم»، وعاد رئيس الوزراء إلى القاعة مرة أخرى بصحبة ممثلين عن الشباب المجتمعين للاستماع إلى مطالبهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية