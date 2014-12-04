«الصيادلة» تشكر «الداخلية» لتأمين النقابة

قدمت النقابة العامة للصيادلة الشكر إلى وزارة الداخلية وشرطة قسم قصر النيل لدورها في تأمين النقابة، الأربعاء، بعد توافد عدد من الصيادلة للاستيلاء على النقابة وتنفيذ حكم فرض الحراسة، قبل النظر في الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة.

وكان الحارس القضائى على النقابة قد حاول تسلم النقابة، الأربعاء، واستعدت النقابة بقوة من الشرطة لحماية النقابة، فيما رفض أعضاء المجلس تسليم النقابة إلا بصدور حكم نهائي وبات بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

وقالت النقابة إن قوات الأمن المتواجدة بالنقابة ساهمت في حقن المشاحنات والتصدى لهجوم الصيادلة الداعمين لقضية فرض الحراسة، وللدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام نقابة الصيادلة السابق، وأحد رافعى دعوى الحراسة.