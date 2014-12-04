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صوتي للنجمة العربية التي تتزين بأجمل المجوهرات

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الأربعاء 03-12-2014 16:02

تسعى النجمات بشكل دائم للظهور بأجمل الإطلالات وأكثرها أناقة وفخامة. ولا تكتمل أيّ إطلالة، مهما كانت جميلة، من دون الاكسسوارات والمجوهرات التي تُكمّلها بطريقة مناسبة. لذلك، يخترن دائماً أنواعاً وأشكالاً مختلفة من هذه المجوهرات والاكسسوارات ليتزيّن بها. وقد لاحظنا العديدات من النجمات العربيات اللواتي يحرصن دائماً على التزيّن بمجوهرات رائعة. برأيك، من هي التي تختار الأجمل والأكثر ملائمة لإطلالتها وأسلوبها في الموضة؟! شاهدي الصور، وأخبرينا!

 

 


 

 
مايا دياب   هيفا وهبي

 

 

 

     
 
إليسا   نانسي عجرم

 

 

 

     
 
نجوى كرم   أحلام

 

 

 

     
 
سيرين عبد النور   ميريام فارس

 

 

 

 

 

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سيدتي