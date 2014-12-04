أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
رئيس مركز شباب الجزيرة يكشف تفاصيل حريق صالة الجمباز -
وفد من الطيران المدني يزور توجو لإعداد دراسة خط طيران بين البلدين -
وزير الداخلية يغادر إلى تونس لحضور مجلس وزراء الداخلية العرب -
الأزهر يدين الهجوم على إدلب.. ويطالب بحل عاجل للأزمة السورية -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: يجب إعادة صياغة العلاقة بين مصر وأمريكا وحجم التبادل التجاري معهم ضعيف جدا -
مساء dmc - مجدي طلبة: 99% من "فرملة" اقتصادنا بسبب مشكلات داخلية وحجم صادراتنا منخفض جدا -
جامعة بورسعيد تختبر مبادرة جديدة لتحويل المناهج الدراسية إلى عروض مسرحية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يتفقد محايل عسير

Google+ Print
رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يتفقد محايل عسير رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يتفقد محايل عسير

    زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس محافظة محايل عسير حيث استقل طائرة هليكبتر قادماً من أبها.

وكان في استقباله في ساحة مهبط الطائرات محافظ محايل محمد بن سعيد بن سبره ورئيس بلدية محايل حمد بن محمد آل درهم ومدير شرطة محايل اللواء عبدالعزيز بن محمد القحطاني، وعدد من المسؤولين.

وزار الأمير سلطان بن سلمان، السوق الشعبية وسط المحافظة ووقف من خلالها على أعمال التطوير التي تنفذها بلدية محايل بالتعاون مع السياحة والآثار، ثم قام بجولة على المواقع السياحية في المحافظة ومشروع مركز الحرفيين قبل أن يصل إلى مقر مركز الأمير نايف الحضاري حيث التقى مشايخ القبائل ونواب وأعيان المحافظة ومراكزها.

واستمع إلى شرح من رئيس بلدية محايل لرسومات توضح عدد اعتماد وتنفيذ المشاريع الخدمية والسياحية للمحافظة، ووجه بإعداد خطة لدعم السياحة بمحافظة محايل. مؤكداً استعداده بكل شيء يدعم محايل، وقال محايل من خلال جولتي السريعة رايت فيها الأماكن الطبيعية والجميلة والمنبسطة وأثنى على جهود البلدية.

وقال إنه أعجب بما رآه فيها من جهد وأعمال لإنشاء المساحات المفتوحة والحدائق والمهرجانات، وقال إن زيارته هذه سريعة واستكشافية حيث وعد بزيارة أخرى أطول للاستمتاع بالمحافظة ومواقعها السياحية وقدم شكره لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على دعمه للسياحة في المنطقة ومحافظة محايل بشكل خاص، ومن جهته أوضح محافظ محايل محمد بن سبرة أن زيارة الأمير سلطان بن سلمان تعد دعماً كبيراً للسياحة فيها وخاصة الشتوية التي تتميز بها على مستوى المنطقة مقدماً شكره لسموه على زيارته للمحافظة وقال إننا نتطلع إلى زيارة أخرى خلا الأشهر القادمة من سموه ليطلع من خلالها على كل المواقع والبرامج السياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية