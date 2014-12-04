رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يتفقد محايل عسير

زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس محافظة محايل عسير حيث استقل طائرة هليكبتر قادماً من أبها.

وكان في استقباله في ساحة مهبط الطائرات محافظ محايل محمد بن سعيد بن سبره ورئيس بلدية محايل حمد بن محمد آل درهم ومدير شرطة محايل اللواء عبدالعزيز بن محمد القحطاني، وعدد من المسؤولين.

وزار الأمير سلطان بن سلمان، السوق الشعبية وسط المحافظة ووقف من خلالها على أعمال التطوير التي تنفذها بلدية محايل بالتعاون مع السياحة والآثار، ثم قام بجولة على المواقع السياحية في المحافظة ومشروع مركز الحرفيين قبل أن يصل إلى مقر مركز الأمير نايف الحضاري حيث التقى مشايخ القبائل ونواب وأعيان المحافظة ومراكزها.

واستمع إلى شرح من رئيس بلدية محايل لرسومات توضح عدد اعتماد وتنفيذ المشاريع الخدمية والسياحية للمحافظة، ووجه بإعداد خطة لدعم السياحة بمحافظة محايل. مؤكداً استعداده بكل شيء يدعم محايل، وقال محايل من خلال جولتي السريعة رايت فيها الأماكن الطبيعية والجميلة والمنبسطة وأثنى على جهود البلدية.

وقال إنه أعجب بما رآه فيها من جهد وأعمال لإنشاء المساحات المفتوحة والحدائق والمهرجانات، وقال إن زيارته هذه سريعة واستكشافية حيث وعد بزيارة أخرى أطول للاستمتاع بالمحافظة ومواقعها السياحية وقدم شكره لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد على دعمه للسياحة في المنطقة ومحافظة محايل بشكل خاص، ومن جهته أوضح محافظ محايل محمد بن سبرة أن زيارة الأمير سلطان بن سلمان تعد دعماً كبيراً للسياحة فيها وخاصة الشتوية التي تتميز بها على مستوى المنطقة مقدماً شكره لسموه على زيارته للمحافظة وقال إننا نتطلع إلى زيارة أخرى خلا الأشهر القادمة من سموه ليطلع من خلالها على كل المواقع والبرامج السياحية.