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«لقاء الخميس» يواصل استضافة النجوم بالرياض ولندن

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«لقاء الخميس» يواصل استضافة النجوم بالرياض ولندن «لقاء الخميس» يواصل استضافة النجوم بالرياض ولندن

    يستضيف البرنامج الشهير "لقاء الخميس" للشباب الفنان يوسف الجراح في الرياض والدكتور عبدالله عدلان في لندن للحديث عن مراحل النجومية وضرورة تحديد خارطة الطريق في أي مجال لضمان النجاح. وفي شارع التحلية وتحديداً في مقهى "باسكوتشي" يلتقي الفنان السعودي يوسف الجراح بالشباب متحدثاً عن الظروف التي صادفته في مسيرته الفنية، والمحطات التي خاضها في حياته بين التمثيل وتقديم برامج المسابقات، ودوره في المسؤوليات الاجتماعية.

ويقام اللقاء مساء غد الخميس عند الساعة الثامنة والنصف، وتنتظر الهدايا التي تتنوع بين أجهزة "الآيفون" الحديثة، والليالي الفندقية الجمهور الحاضر.

وفي العاصمة البريطانية لندن يستضيف فندق "راديسون بلو" عصر السبت القادم الدكتور عبدالله عدلان الباحث المتخصص في الأخلاقيات الطبية الحيوية، للحديث مع الشباب العرب هناك عن التحديات التي واجهته أثناء حصوله على الدكتوراة للمرة الثانية في تخصصين مختلفين.

يذكر أن "لقاء الخميس" للشباب في لندن يقام بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، كما أن اللقاء داخل وخارج المملكة يحظى برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، وداخلياً برعاية الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وشراكة رسمية من مركز الأمير سلمان للشباب.

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