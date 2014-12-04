الأمن يلقي القبض على المتهم بوضع قنبلة ببنك مصر فرع بسيون بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية على محمد عبد الغني جمال الدين 22فرد امن ببنك مصر فرع بسيون بعد أن اكدت التحريات أنه وراء وضع القنبلة الهيكلية داخل دورة مياه البنك السبت الماضي لإثارة الذعر وللانتقام من زميله في العمل.

ترجع الواقعة بتلقي شرطة النجدة بلاغا من مدير بنك مصر ببسيون بالعثور على جسم غريب داخل دورة مياه البنك انتقل مساعد مدير امن الغربية لفرقة شرطة كفر الزيات وبسيون ومأمور مركز بسيون وقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتبين من فحص الجسم انه قنبلة هيكلية عبارة عن علبة مزيل عرق قطرها 2 بوصة وطولها 10 سم موصلة بعدد من الأسلاك و3 لمبات صغيرة و3 بطارية ساعة ومفتاح تشغيل ولا يوجد بها اي مواد متفجرة .

تحرر المحضر 7556 إداري مركز بسيون وكشفت تحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني أن المتهم محمد عبد الغني إبراهيم محمد جمال الدين 22سنة مراقب امن بالشركة الدولية للخدمات السريعة(تأمين البنك) مقيم شارع ترعة السلامونية بأنه وراء ارتكاب الحادث .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مع رضا محمد عبد القادر49سنة مسئول البوابة الإليكترونية وتفتيش المترددين على البنك لاعتياد الاخير الوشاية وشكايته لمدير الفرع أكثر من مرة لإهماله وتأخيره عن العمل مما دفع المتهم لارتكاب الواقعة