6 تقنيات لإخفاء عيوب البشرة باستخدام الكونسيلر

البشرة المثالية ليست موجودة!! فكل شخص لديه العديد من العيوب التي تجعل بشرته غير كاملة. ولأنّ بشرة الوجه هي أهم جزء في البشرة فنحن دائمًا ما نبحث عن الحلول والطرق التي تمكننا من الحصول على الشكل المثالي لها.

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ولذلك فإنّ فنانة الماكياج Jessica Mae تنصح باستخدام تقنيات بسيطة بمساعدة الكونسيلر لإخفاء كل العيوب التي نعاني منها. إليك أفضل هذه التقنيات:

1.استخدام الإصبع لتغطية تهيج الجلد الأحمر:

عندما يتعلق الأمر بحروق أو احمرار البشرة نتيجة للشمس، فالحل الوقائي الأمثل للتخلص من هذه المشكلة هو وضع الكريمات الواقية من أشعة الشمس. ولكن إذا لاحظت احمرار بشرتك بعد ذلك فعليك حينها أن تستخدمي الكونسيلر بهذه الطريقة.

•رطبي بشرتك أولًا باستخدام مرطب خفيف مع عامل حماية بسيط من الشمس كقاعدة لترطيب البشرة.

•استخدمي كونسيلر خالٍ من العطر حتى لا تزيدي من تهيج بشرتك.

•ضعيه على مناطق بشرتك المتضررة بطريقة حركة اللمس باستخدام باطن الإصبع لوضع الكونسيلر لتغطية المنطقة مع تجنب استخدام الفرش.

2.ترطيب البشرة قبل إخفاء بعض العيوب:

ويمكن لبعض عيوب البشرة أن تكون على هيئة خدوش، فهل فكرتِ في الطريقة المثلى لإخفاء هذه الخدوش!! قد تكون عملية وضع الكونسيلر عليها مباشرة بمثابة وضع الماكياج داخل جرح مفتوح. ولذلك فإنّ الحل الأمثل هو:

•تطهير البشرة جيدًا.

•استخدام مرطب جيد للبشرة حتى يكون بمثابة عازل بين الخدش والكونسيلر.

•استخدمي الكونسيلر كالمعتاد.

3.إخفاء عيوب الوجه قبل تأسيس البشرة.

لتغطية أي عيوب بالوجه كالبثور أو الحبوب أو حتى الهالات السوداء تنصح Mae باستخدام الكونسيلر في هذه الحالة قبل كريم الأساس، والسبب في ذلك بحسب قولها يرجع إلى احتواء الكونسيلر على مكونات أثقل في تغطية البشرة. ولذلك فإنه عليك وضع الكونسيلر على مواضع العيوب مع التربيت جيدًا لإخفائها، ثم القيام بعملية تأسيس البشرة لإكمال عملية الإخفاء.

4.الكونسيلر لإخفاء عيوب غطاء الجفن واحمرار الأوردة:

عندما تستيقظين في الصباح قد تجدين بأنّ أوردة الجفون تعاني من بعض الاحمرار أو حتى اللون الداكن نتيجة السهر، فإن كنت ستذهبين إلى العمل أو إلى الجامعة فقد لا تستطيعين استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء هذا الأمر، وفي هذه الحالة سيكون الكونسيلر هو صديقك الأوفى.

ضعي أربعة نقاط من الكونسيلر على كل جفن، ربتي عليهم بباطن الإصبع حتى يمتزجوا ويصبحوا قطعة واحده لتظهري بذلك بشكل طبيعي لا تشوبه شائبة.

5.استخدام لون الكونسيلر المناسب:

للأسف في بعض الأحيان تقوم السيدات باستخدام الكونسيلر لإخفاء العيوب ولكن النتيجة تكون سلبية وكأنك لم تضعي شيئًا فما السبب!!

تجيب Maeعلى هذا الأمر بالاختيار الخاطئ للكونسيلر. وتضيف بأنّ الكونسيلر الأخضر والأصفر يعمل على إخفاء مواضع الاحمرار، بينما يعمل الكونسيلر البرتقالي على إزالة بقع البشرة.

6.استخدمي البرايمر قبل الكونسيلر:

هذا الثنائي الديناميكي هو المفتاح لتغطية جميع عيوب البشرة، فالبرايمر سيضمن لك بأن يقوم الكونسيلر بإزالة عيوب بشرتك بسلالة ويستمر طوال اليوم.

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