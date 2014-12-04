هل تصدقين؟ زيت للشعر وراء لمعان جسم كيم !

كثيرات هنّ النساء اللواتي يرغبن في الحصول على جسم جميل تماماً كنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان. فما رأيك ببشرتها إذاً السمراء الجذّابة واللماعة، التي أبهرت معجبيها في الصور التي كشفت فيها عن جزء كبير من جسمها، في بعض المجلات الاجنبيّة، حيث بدت ببشرة مخمليّة ناعمة ولمّاعة، وكأنها غطتها بزيت مسّر.

فماذا إذاً عن سر بشرتها؟

كشفت كيم عن سر هذا اللمعان الذي ظهر خلال جلسة التصوير بأنه يعود لاستعمال منتج العناية بالشعر وزيت الشعر من مجموعتها الخاصة.

يذكر أن هذا الخط لمستحضرات العناية بالشعر تعاونت فيه كيم مع فاروق الشامي، وهو فلسطيني، صاحب ومؤسس شركة مستحضرات العناية بالشعر والسبا Farouk Systems.

وزيت Black Seed Dry Oil أي زيت الحبة السوداء هو أفضّل تعاون تم بين الطرفين، وتضع منه كيم على شعرها للحصول على لمعان وكثافة، لكن النجمة السمراء قررت هذه المرة وضعه على جسمها.

فما رأيك بهذه الخدعة؟