في ثاني حفلات «برج خيلفة».. نجوم يجتمعون في حب الوطن

اجتمع في الحفل الثاني من حفلات اليوم الوطني الـ43 لدولة الإمارات والتي تنظمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، 5 من نجوم الإمارات هم فايز السعيد وأريام وشمة حمدان ومحمد المنهالي وحبيب الياسي، الذين جمعهم مسرح واحد هو مسرح حديقة برج خليفة في دبي، ليغنوا في حب الوطن أجمل الأغنيات الوطنية التي تفاعل معها الحضور الكثيف الذين قارب عدده نحو 2000 شخص داخل المسرح، و1500 خارج أسوار المسرح الذين حرصوا على متابعة نجومهم المفضلين رغم عدم وجود أماكن مخصصة لهم.

قدم سفير الألحان فايز السعيد العديد من أغنياته المشهورة وسط تفاعل كبير من قبل الحضور سواء من أهل البلد أو المقيمين على أرضها من بينها "سيلفي و ألحق ودي هيوا"، كما أدى بعض الأغنيات الوطنية التي ردد معه الجمهور كلماتها من بينها "عز القيادة" و"أنا إماراتي" التي صورها مؤخراً على طريقة الفيديو كليب كإهداء لدولة الإمارات على الاحتفال بيومها الوطني.

وشكر السعيد خلال الحفل مسؤولي وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على دعمها الدائم للفن والفنان الإماراتي، وتوفير كافة الإمكانات له من خلال الحفلات الغنائية وإنتاج الأعمال الوطنية في مناسبات عدّة بما يتيح للمطرب الإماراتي الفرصة لتقديم أعمال متميزة، كما هنأ السعيد القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني الـ43.

فيما قدم الفنان الإماراتي حبيب إلياسي باقة من أغنياته القديمة والحديثة من يبنها "أتعلم وأجيك وبغيظك والناقة ولاسيارة"، كما أدى الأغنية الوطنية "قمة المجد" التي رقص عليها الحضور وقدموا الاستعراض الإماراتي المشهور، وقال الياسي: "إن وجود هذا العدد الكبير من الجماهير يدل على أن الطرب في الإمارات أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة ، ليس فقط بين مواطني الدولة ولكن بين الجاليات المقيمة على أرضها، مهنئاً الشعب الإماراتي باليوم الوطني الثالث والأربعين، ومثمّناً دور وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في تنظيم هذه الحفلات سنوياً لتكون النافذة الأبرز للمطرب الإماراتي التي يتواصل من خلالها مع جماهيره".

فيما ثمّنت الفنانة شمة حمدان التي قدمت وصلة غنائية إماراتية، دور وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دعم المطرب الإماراتي من خلال تنظيم مثل هذه الحفلات الرائعة مؤكدة أن الحضور الجماهيري للحفل وتفاعله الإيجابي مع كافة النجوم المشاركين ألهب مشاعر المطربين المشاركين ليكونوا جميعاً في أحسن حالتهم، مشيرة إلى أن الحضور الكثيف ومتابعة عدد كبير من الجمهور للحفل يؤكد أن الغناء الإماراتي اصبح يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة.