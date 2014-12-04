يوسف الشريف: شكراً لجمهور "سيدتي"

أعرب الفنان يوسف الشريف عن تقديره وشكره الخاص لجمهور "سيدتي" في كل أنحاء الوطن العربي على ثقتهم واختيارهم له كأفضل ممثل في رمضان الماضي عن مسلسله "الصياد". كما فاز المسلسل بجائزة أفضل مسلسل.

وأكد الشريف لـ"سيدتي نت" أن أكثر ما أسعده في الجائزة أن المسلسل حقق كل هذا النجاح وحاز على ثقة الجمهور بالرغم من عرضه بشكل حصري، مضيفاً، "مما يدفعني دائماً للمخاطرة وتقديم أعمال مختلفة تحترم جمهوري الذي وضع ثقته بي". وأضاف الشريف أن عمله القادم لرمضان مسلسل "لعبة إبليس" من تأليف إنجي علاء وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد جلال والعمل من إنتاج تامر مرتضى ووليد صبري.