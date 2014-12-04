واشنطن تدين تفجير منزل السفير الايراني في صنعاء

أدانت وزارة الخارجية الامريكية اليوم تفجير منزل السفير الايراني في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق اليوم.

وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية ماري هارف ان الهجوم على المنشآت الدبلوماسة وعلى العاملين بالسلك الدبلوماسي يتناقض مع الاعراف الدولية ولا يمكن تبريره او غفرانه.

وحثت المسئولة الامريكية في بيان صدر اليوم السلطات اليمنية على اجراء تحقيق شامل بشان الهجوم وملاحقة مرتكبيه ومحاكمتهم.

كان تنظيم القاعدة في اليمن قد اعلن مسئوليته عن تفجير سيارة مفخخة استهدف منزل السفير الإيراني في العاصمة صنعاء الأربعاء مما أسفر عن مقتل جنديين يمنيين وشخص مدني.

أ ش أ