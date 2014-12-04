بالفيديو - دروجبا يقود تشيلسي لاكتساح توتنام

قاد الإيفواري ديديه دروجبا ناديه تشيلسي لتحقيق فوز كبير على ضيفه توتنام بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

وصنع دروجبا هدفا وسجل آخر وهي المرة الأولى التي يفعل فيها هذا منذ عام 2010 بالدوري الإنجليزي.

وباغت توتنام أصحاب الأرض في بداية المباراة وكاد كين أن يسجل الأول للسبيرز ولكن العارضة تصدت لرأسيته.

وعاقب أزار جناح تشيلسي فريق توتنام بعد أن سجل الأول بعد تبادل بالكرة بينه وبين دروجبا قبل أن يسدد بيسراه فشل لوريس في التعامل معها لتسكن الشباك في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 22 أضاف دروجبا الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أوسكار انفرد على إثرها ليسددها بقوة بيمناه في شباك توتنام.

وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي لويك ريمي الهدف الثالث بعد مجهود رائع إذ راوغ فيرنتونخن داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيمناه في الشباك بالدقيقة 73.

بتلك النتيجة يواصل تشيلسي الأداء المذهل له هذا الموسم إذ رفع رصيده لـ36 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد توتنام عند 20 نقطة في المركز الـ11.