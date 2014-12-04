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بالفيديو - مانشستر سيتي يخمد ثورة سندرلاند ويهزمه برباعية

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بالفيديو - مانشستر سيتي يخمد ثورة سندرلاند ويهزمه برباعية بالفيديو - مانشستر سيتي يخمد ثورة سندرلاند ويهزمه برباعية

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوزا كبيرا على حساب مضيفه سندرلاند برباعية مقابل هدف في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع مانشستر سيتي أن يحول تأخره بهدف لفوز كبير ليحطم أحلام سندرلاند في تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تعادل مع تشيلسي في الأسبوع الماضي.

وتقدم سندرلاند مبكرا عن طريق كونور ويكام في الدقيقة 19 بعد محاولة من زاباليتا لتشتيت الكرة قبل أن تصطدم بمهاجم سندرلاند لتسكن شباك جو هارت.

وفي الدقيقة 21 قلص أجويرو النتيجة سريعا بعد مجهود فردي راوغ به مدافع قبل أن يسدد بقوة داخل الشباك، وفي الدقيقة 39 سجل يوفتيتش الهدف الثاني لسيتي بعد تمهيد رائع من أجويرو للمونتنيجري داخل منطقة الجزاء الذي لم يتوان في تسديدها داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل زباليتا الهدف الثالث لمانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد تمريرة من سمير نصري ليلعبها المدافع الأرجنتيني من فوق بانتليمون حارس سندرلاند بطريقة رائعة، قبل أن يضيف أجويرو الهدف الرابع في الدقيقة 71.

ووصل أجويرو لهدفه 14 في الدوري الإنجليزي ليتصدر قائمة هدافي المسابقة.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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