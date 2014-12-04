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حجز سيارات خالفت أنظمة السير والمرور في دبي

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حجز سيارات خالفت أنظمة السير والمرور في دبي حجز سيارات خالفت أنظمة السير والمرور في دبي

قامت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بحجز عدد من السيارات المخالفة التي لم يراع أصحابها قواعد السير والمرور وشكلوا خطورة على الآخرين، وذلك ضمن تنظيم حركة السير في كل شوارع الإمارة، التي أشرف عليها المدير العام للإدارة العقيد سيف مهيّر المزروعي، خلال الفاعليات التي شهدتها إمارة دبي احتفاءً باليوم الوطني الـ 43 للدولة، وقال العقيد سيف المزروعي، إن الدوريات المرورية ورقباء السير وأفراد المشاة قاموا بتنظيم جميع فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ(43) في جميع طرق الإمارة من خلال خطة مرورية محكمة أدت إلى تنظيم حركة السير وتسهيلها رغم كثافة أعداد المركبات التي شاركت في الاحتفال.

ولفت إلى أن الخطة المرورية ارتكزت على توزيع رجال المرور على جميع التقاطعات الحيوية والشوارع التي تكثر فيها المسيرات والاحتفالات، كشارع الجميرا وشارع الثاني من ديسمبر ومنطقة الممزر والورقاء، وذلك بهدف العمل على انسيابية الحركة المرورية، والحد من المخالفات المرورية التي ترتكب من قبل بعض السائقين ومستخدمي الطريق الذين يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني بصورة خاطئة وغير حضارية تشوه المنظر العام لشوارع الإمارة، وبأساليب تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

ضوابط

وأكد العقيد سيف المزروعي، أن الدوريات المرورية متواجدة على مدار الساعة وفي مختلف الفعاليات والمناسبات لتنظيم حركة السير وضبط أمن الطريق، سعياً منها لخدمة المواطنين من خلال خلق علاقة تعتمد على الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل مع المواطنين وسائقي المركبات ومستخدمي الطريق بشكل عام.

وأشار مدير الإدارة العامة لمرور دبي إلى أن الحملات المرورية مستمرة خصوصاً في الشوارع التي تشهد سباقات على الطرقات مثل شارع الظلام، ومحمد بن زايد، والإمارات، ودبي العابر، منوهاً إلى أن بعض الشباب يصرون على المخالفة والقيادة بتهور.

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