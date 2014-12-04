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شرطة الشارقة تحقق أمنية الطفل ماجد بتوزيع 1000 علم للدولة

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شرطة الشارقة تحقق أمنية الطفل ماجد بتوزيع 1000 علم للدولة شرطة الشارقة تحقق أمنية الطفل ماجد بتوزيع 1000 علم للدولة

حققت إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، أمنية الطفل ماجد منصور عبدالله، البالغ من العمر 6 سنوات، من خلال مساعدته على توزيع 1000 علم من أعلام الدولة على مستخدمي الطريق وأفراد الجمهور.

وجاءت هذه الفكرة بناء على طلب من والدة الطفل ماجد بمساعدة ابنها لتحقيق أمنيته بتوزيع أعلام الدولة على جميع مستخدمي الطريق وأفراد الجمهور، حيث قامت دوريات المرور بمرافقة الطفل ماجد في ثلاث مناطق مختلفة في إمارة الشارقة، وساعدته على توزيع 1000 علم من أعلام الدولة على جميع مستخدمي الطريق.

وكانت مدينة الشارقة شهدت أول من أمس، ازدحاماً كبيراً، وذلك للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني، حيث وصل عدد الزائرين للشارقة أكثر من 100 ألف.

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