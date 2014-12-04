الإمارات تتصدر قائمة الإنفاق على أمن المعلومات في المنطقة

أعلن منظمو معرض إنترسك 2015 في إيبوك ميسي فرانكفورت والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال شهر يناير المقبل عن مشاركة أبرز الخبراء والمتخصصين في المؤتمر الذي يقام خلال أيام المعرض ليقدم ورش عمل هامة ويناقش أهم الموضوعات المتعلقة بالأمن التجاري وأمن المعلومات والأفراد وسلامة المجتمعات، في وقت أظهرت تقارير متخصصة تصدر دولة الإمارات قائمة الدول الأعلى إنفاقاً على أمن المعلومات في الشرق الأوسط.

وتشير التقارير إلى أهمية سوق الإمارات الذي يعد الأفضل خليجيا وإقليميا في تطبيق نظم ومعايير أمن المعلومات واستخدام برمجيات وأنظمة الحماية الالكترونية، نظرا لارتفاع الوعي التقني فيها، فضلا عن ارتفاع الإنفاق السنوي المتنامي على المعلوماتية. فقد بلغت نسبة النمو السنوي لإنفاق الدولة العام على أمن المعلومات الرقمية 20 في المئة في الأعوام الخمسة المقبلة حتى العام 2019 ليصل إلى ملياري درهم في 2020. وبذلك تعد الإمارات الأعلى إنفاقا على أمن المعلومات في الشرق الأوسط.

وأوضح أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت قائلا: «بمرور السنين شهد برنامج مؤتمرات إنترسك حضورا وإقبالا لافتا من خبراء الأمن والسلامة في المنطقة حيث يعد البرنامج مصدرا هاما للتعرف على أهم الرؤى حول أحدث التوجهات والتطورات والأساليب والمنتجات الجديدة التي تشهدها صناعة أمن المعلومات والأمن التجاري». وتابع: «كما يمثل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، ومن ثم يساهم في تطوير صناعة الأمن والسلامة في المنطقة».