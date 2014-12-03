«الصحة» تحظر الأدوية التى تحتوى على «الدومبريدون» لخطورتها

أصدرت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، قراراً بحظر تداول أي من المستحضرات الصيدلية التى تدخل ضمن مكوناتها مادة «الدومبريدون» كما قامت بإلغاء المستحضرات المسجلة في شكل أقماع بتركيز 10 مجم و60 مجم من ذات المادة مع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مزاولة المهنة في المادة 64 من قانون رقم 127 لسنة 1955، ضمن توصية وقرار الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

في سياق متصل قال الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن قرار وزارة الصحة جاء استجابة للطلب الذى تقدمت به فى وقت سابق نقابة الصيادلة، مقدما الشكر للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة لاستجابتها السريعة لطلب النقابة.

كان رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، قد طالب في وقت سابق بسرعة سحب جميع الأدوية التي تحتوى على مادة «الدومبريدون» خاصة «اللبوس» لخطورتها الشديدة، موضحًا أن وكالة الدواء الفرنسية أبلغت أنه في أواخر عام 2011، عن خطر الموت المفاجئ الذي قد يسببه تناول الدومبيريدون، ومشيرًا إلى أن المجلة الفرنسية الطبية المتخصصة أعلنت عن وفاة 120 فرنسيًا بسبب تناولهم الدومبيريدون في عام 2012، ومؤكدا أن اﻻضطرابات التي تستدعى تناول «الدومبيريدون» ليست خطيرة ويمكن استبداله بأدوية أخرى أكثر أمانًا.