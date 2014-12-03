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قرعة أمم إفريقيا تضع الجزائر وغانا والسنغال في مجموعة الموت

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قرعة أمم إفريقيا تضع الجزائر وغانا والسنغال في مجموعة الموت قرعة أمم إفريقيا تضع الجزائر وغانا والسنغال في مجموعة الموت

أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2015 في غينيا الاستوائية منتخب الجزائر في المجموعة الحديدية مع منتخبات غانا والسنغال وجنوب إفريقيا.

وجاءت المجموعات الثلاثة الأخرى بين المتوسطة والضعيفة، وذلك في القرعة التي سحبت اليوم الأربعاء في غينيا الاستوائية.

وشارك المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق في القرعة إذ قام بسحب منتخبات المستوى الثاني في نهاية القرعة.

وتقام البطولة في منتصف يناير من العام المقبل 2015 في غينيا الاستوائية التي تستضيف البطولة على ملاعبها بعد اعتذار المغرب.

وكانت المغرب قد اعتذرت عن استضافة البطولة بسبب الخوف من تفشي مرض الإيبولا المنتشر في إفريقيا.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى : غينيا الاستوائية - الجابون - بوركينا فاسو - الكونجو

المجموعة الثانية : زامبيا - تونس - كاب فيردي - الكونجو الديمقراطية

المجموعة الثالثة : غانا - الجزائر - جنوب إفريقيا - السنغال

المجموعة الرابعة : كوت ديفوار - الكاميرون - مالي - غينيا

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فيديو اليوم السابع