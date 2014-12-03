رئيس بعثة مصر بطهران: “داعش” لن ينجح في تحقيق أهدافه

صرح رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية بإيران السفير خالد عمارة اليوم الأربعاء أن تنظيم داعش سوف يفشل في تحقيق أهدافه.

وأشار عمارة في تصريحه لوكالة الأنباء الايرانية “ارنا” على هامش المؤتمر العاشر لوزراء إعلام الدول الاسلامية الذي تم افتتاحه اليوم إلى أن الحكومات الاسلامية تواجه تحدي العصابات الإرهابية الإجرامية التي تشوه الصورة السلمية للإسلام.

وأضاف عمارة أن الإرهابيين لا ينتمون إلى الإسلام وسيفشلون في تحقيق أهدافهم.. مؤكداً أن العديد من مسلحي داعش جاءوا من الغرب مما يشير إلى أنهم ليسوا متأصلين في الإسلام.

وحث الدبلوماسي المصري على إنشاء فضائيات مشتركة بين الدول الاسلامية مطالباً المنافذ الإعلامية في الدول الإسلامية بنشر الإسلام المعتدل.

أ ش أ